Donatella Versace confessa senza mezzi termini: Non ne ho uno da anni (Di lunedì 5 aprile 2021) La nota stilista italiana, Donatella Versace, ha ammesso di non avere più da anni una figura particolare nella sua vita Donatella Versace (Instagram)Donatella è la sorella del fondatore dell’omonima azienda di moda, Gianni Versace. È ritenuto uno dei marchi più famosi in Italia e non solo, andando a costituire infatti uno dei colossi mondiali del settore. La stilista è nata nel capoluogo calabrese ed è la più giovane dei suoi tre fratelli. Un punto di svolta nella sua carriera è stato il suo trasferimento a Milano, dove ha iniziato a curare l’immagine e il marketing del brand. Tuttavia, anche se la sua professione è legata prevalentemente al mondo della moda, la Versace ha acquisito una certa notorietà a livello ... Leggi su kronic (Di lunedì 5 aprile 2021) La nota stilista italiana,, ha ammesso di non avere più dauna figura particolare nella sua vita(Instagram)è la sorella del fondatore dell’omonima azienda di moda, Gi. È ritenuto uno dei marchi più famosi in Italia e non solo, andando a costituire infatti uno dei colossi mondiali del settore. La stilista è nata nel capoluogo calabrese ed è la più giovane dei suoi tre fratelli. Un punto di svolta nella sua carriera è stato il suo trasferimento a Milano, dove ha iniziato a curare l’immagine e il marketing del brand. Tuttavia, anche se la sua professione è legata prevalentemente al mondo della moda, laha acquisito una certa notorietà a livello ...

Advertising

ArinthiaJG : Donatella Versace - 80fame_ : si e allora io vado a lamentarmi con Donatella Versace perchè non posso permettermi i suoi vestiti che valgono quan… - therealdavb : @putyourhanzap Ammetto di aver riso meno del previsto (leggendo i commenti in giro) però ormai ho sempre in mente D… - O_Strunz : Donatella #Versace: «Parlo ancora con Gianni. Se mi vedo la ricrescita scura divento matta»...ma solo perché è l'un… - umbreallab : @hailsbgucci @fetishforsell @fvtjsh @jesusxrep purrrr, a amadrinha do dono da Louis Vuitton, da produtora executiva… -

Ultime Notizie dalla rete : Donatella Versace Donatella Versace: nasce la piattaforma social al femminile "Medusa Power Talks" Si chiama Medusa Power Talks , il progetto voluto da Donatella Versace per supportare l'emancipazione femminile che racconter le storie di donne al potere nel ...

I pets più famosi dei social: da Maltilda dei Ferragnez ad Audrey di Versace Ha 29,2 mila follower Audrey (@Audrey_versace), il cagnolino preferito di Donatella Versace che lo ha ingaggiato anche in diverse campagne pubblicitarie della maison. Lilly e Leone, barboncini di ...

Donatella Versace racconta storie di emancipazione femminile IL GIORNO Versace: nuovo pop-up store a Shangai Scopriamolo insieme. Essere Versace significa anche essere sempre pronti ad espandersi, soprattutto quando le cose vanno inaspettatamente bene. Ed ecco che Donatella ha preso al volo questa volontà, ...

Donatella Versace: nasce la piattaforma social al femminile “Medusa Power Talks” Si chiama “Medusa Power Talks”, il progetto voluto da Donatella Versace per supportare l'emancipazione femminile che racconterà le storie di donne al potere nel 2021. «L’archetipo di persona potente - ...

Si chiama Medusa Power Talks , il progetto voluto daper supportare l'emancipazione femminile che racconter le storie di donne al potere nel ...Ha 29,2 mila follower Audrey (@Audrey_), il cagnolino preferito diche lo ha ingaggiato anche in diverse campagne pubblicitarie della maison. Lilly e Leone, barboncini di ...Scopriamolo insieme. Essere Versace significa anche essere sempre pronti ad espandersi, soprattutto quando le cose vanno inaspettatamente bene. Ed ecco che Donatella ha preso al volo questa volontà, ...Si chiama “Medusa Power Talks”, il progetto voluto da Donatella Versace per supportare l'emancipazione femminile che racconterà le storie di donne al potere nel 2021. «L’archetipo di persona potente - ...