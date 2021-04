Advertising

sportli26181512 : Domizzi, che debutto: il Pordenone si rilancia. Entella sempre più giù: Domizzi, che debutto: il Pordenone si rilan… - FriulConnection : RT @PordenoneCalcio: Che sia buona la 'prima', Mister ???????? #ForzaRamarri #Domizzi #PORENT - PordenoneFR : RT @PordenoneCalcio: Che sia buona la 'prima', Mister ???????? #ForzaRamarri #Domizzi #PORENT - PordenoneCalcio : Che sia buona la 'prima', Mister ???????? #ForzaRamarri #Domizzi #PORENT - ansacalciosport : Calcio: Domizzi nuovo allenatore Pordenone. Sostituisce Tesser che aveva condotto i neroverdi in serie B | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Domizzi che

Ottimo debutto in panchina per Maurizio, promosso dalla Primavera soltanto due giorni fa per sostituire l'esonerato Attilio Tesser. Il Pordenone in classifica sale a 37 punti mentre l'Entella ...Inizia l'eraper il Pordenonedopo il poker incassato a Brescia, quarta sconfitta subita nelle ultime 5 partite disputate e ottavo match consecutivo senza vittoria, ha deciso di cercare ...La 32ª giornata di Serie B si è aperta con il successo del Pordenone che si è imposto 3-0 sull’Entella a Lignano Sabbiadoro. I friulani aprono nel migliore dei modi l’era Domizzi che esordiva oggi ...L’esordio di Domizzi sulla panchina dei padroni di casa porta bene ... Pordenone-Entella: sintesi match Ottima partenza per i padroni di casa, che trovano il vantaggio dopo quattro minuti con la sesta ...