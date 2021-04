Domenica Live, la D’Urso celebra buoni ascolti: merito anche dell’esperimento meta-televisivo? (Di lunedì 5 aprile 2021) Come già scritto, Domenica Live di Barbara D’Urso – dal giorno di Pasqua, 4 aprile 2021 – inizia alle ore 14.40. C’era grande attesa per vedere il format “allungato” e c’era grande attesa per scoprire chi avrebbe vinto la gara degli ascolti, con il programma della D’Urso che avrebbe dovuto “scontrarsi” con Domenica In. Partendo dagli ascolti, è Mara Venier ad avere la meglio: su Rai1 Domenica In è stato visto ai 2.797.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e da 2.526.000 (17.8%) nella seconda, mentre Domenica Live ha registrato il 12.2% di share con 1.745.000 spettatori nella presentazione (in onda dalle 14.39 alle 15.21), il 13.8% con 1.962.000 nell’Attualità (dalle 15.24 alle 17.00), il 15.4% con ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 5 aprile 2021) Come già scritto,di Barbara– dal giorno di Pasqua, 4 aprile 2021 – inizia alle ore 14.40. C’era grande attesa per vedere il format “allungato” e c’era grande attesa per scoprire chi avrebbe vinto la gara degli, con il programma dellache avrebbe dovuto “scontrarsi” conIn. Partendo dagli, è Mara Venier ad avere la meglio: su Rai1In è stato visto ai 2.797.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e da 2.526.000 (17.8%) nella seconda, mentreha registrato il 12.2% di share con 1.745.000 spettatori nella presentazione (in onda dalle 14.39 alle 15.21), il 13.8% con 1.962.000 nell’Attualità (dalle 15.24 alle 17.00), il 15.4% con ...

