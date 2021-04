Domenica In, Mara Venier rimprovera in diretta Romina Power “Ma cosa …”, imbarazzo in studio (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel corso della giornata di ieri, ovvero la Domenica di Pasqua è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier trasmesso su Rai 1. E’ stata una giornata molto particolare ed in studio sono intervenuti, chi di presenza e chi in collegamento video, diversi ospiti. Una tra tutte Romina Power, la quale sembra abbia fatto uno scherzo alla sua tanto amica e conduttrice Mara Venier, tanto che quest’ultima è sbottata in diretta. Ma cosa è accaduto? Domenica In, Mara Venier rimprovera Romina Power Come abbiamo avuto modo di anticipare, nel corso della giornata di ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel corso della giornata di ieri, ovvero ladi Pasqua è andata in onda una nuova puntata diIn, il programma condotto datrasmesso su Rai 1. E’ stata una giornata molto particolare ed insono intervenuti, chi di presenza e chi in collegamento video, diversi ospiti. Una tra tutte, la quale sembra abbia fatto uno scherzo alla sua tanto amica e conduttrice, tanto che quest’ultima è sbottata in. Maè accaduto?In,Come abbiamo avuto modo di anticipare, nel corso della giornata di ...

Advertising

pixel_di : RT @fanpage: “Mara è regina incontrastata di quella fascia, io ci torno in punta di piedi”. La conduttrice non si sbagliava. Mara Venier ha… - LaMammaN1 : - fanpage : “Mara è regina incontrastata di quella fascia, io ci torno in punta di piedi”. La conduttrice non si sbagliava. Mar… - napoliforever89 : RT @MasterAb88: CLAMOROSO #domenicalive Esordio vincente per Barbara Prima parte contro Mara al 13%, con #Domenicain che vince ma perde i… - blogtivvu : #AscoltiTV, Domenica Live di Barbara d’Urso non “danneggia” Mara Venier al 19%: ecco i dati auditel… -