Diletta Leotta, ‘dolce’ messaggio d’amore: nuovo segnale per Can – VIDEO (Di lunedì 5 aprile 2021) Diletta Leotta lancia un segnale chiaro al suo Can Yaman? Il dolce messaggio che più eloquente non si può. Il VIDEO Diletta Leotta, nel bene e nel male, lascia sempre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 5 aprile 2021)lancia unchiaro al suo Can Yaman? Il dolceche più eloquente non si può. Il, nel bene e nel male, lascia sempre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Una #Pasqua d'amore per Diletta Leotta e Can Yaman - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman con il loro primo uovo di coppia | E arriva la 'benedizione' dell'ex Scardina… - VanityFairIt : «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futur… - A5359201 : RT @MediasetTgcom24: Diletta Leotta e Can Yaman con il loro primo uovo di coppia | E arriva la 'benedizione' dell'ex Scardina #dilettaleot… - honestOtter8 : Diletta Leotta va a ser su esposa, me da algo. SU ESPOSA. -