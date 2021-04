Denise Pipitone tra un’ora il risultato dalla Russia ma la famiglia non vuole un “ricatto mediatico” (Di lunedì 5 aprile 2021) “Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico della tv russa. Se prima della trasmissione non ci danno il test del Dna non parteciperemo ad alcun collegamento tv” queste sono le parole dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio a pochi minuti dall’inizio della puntata di oggi del programma russo che potrebbe significare moltissimo per la sua assistita. Oggi infatti sapremo se Denise Pipitone è ancora viva ed è Olesja, la ragazza russa che una settimana fa era andata in diretta a raccontare la sua storia sulla prima rete russa, rivelando di essere una bambina rapita e di non conoscere la vera identità dei suoi genitori. Quando una telespettatrice del programma russo, una donna che vive in Italia, ha visto il volto di Olesja in tv, ha subito contattato la famiglia di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 aprile 2021) “Non vogliamo sottoporci a undella tv russa. Se prima della trasmissione non ci danno il test del Dna non parteciperemo ad alcun collegamento tv” queste sono le parole dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio a pochi minuti dall’inizio della puntata di oggi del programma russo che potrebbe significare moltissimo per la sua assistita. Oggi infatti sapremo seè ancora viva ed è Olesja, la ragazza russa che una settimana fa era andata in diretta a raccontare la sua storia sulla prima rete russa, rivelando di essere una bambina rapita e di non conoscere la vera identità dei suoi genitori. Quando una telespettatrice del programma russo, una donna che vive in Italia, ha visto il volto di Olesja in tv, ha subito contattato ladi ...

