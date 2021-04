Denise Pipitone, slittano le registrazioni della tv russa. La madre: «Ricatto mediatico» (Di lunedì 5 aprile 2021) Olesja Rostova “Non vogliamo sottoporci a un Ricatto mediatico da parte della tv russa“. Lo sfogo dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio (madre di Denise Pipitone) arriva proprio nelle ore in cui la trasmissione ????? ??????? (Pust’ govoryat) avrebbe dovuto rivelare i primi risultati dei test su Olesja Rostova, la giovane donna rapita da piccola che a Mosca vuole scoprire le proprie origini. Al programma tv, le cui registrazioni sono tuttavia slittate, avrebbe dovuto prendere parte anche l’avvocato, che ora però si sfoga contro l’emittente russa con la quale – come spiegato a DavideMaggio.it – aveva preso contatti per trovare un accordo che tutelasse la famiglia di Denise. “Se prima ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 aprile 2021) Olesja Rostova “Non vogliamo sottoporci a unda partetv“. Lo sfogo dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio (di) arriva proprio nelle ore in cui la trasmissione ????? ??????? (Pust’ govoryat) avrebbe dovuto rivelare i primi risultati dei test su Olesja Rostova, la giovane donna rapita da piccola che a Mosca vuole scoprire le proprie origini. Al programma tv, le cuisono tuttavia slittate, avrebbe dovuto prendere parte anche l’avvocato, che ora però si sfoga contro l’emittentecon la quale – come spiegato a DavideMaggio.it – aveva preso contatti per trovare un accordo che tutelasse la famiglia di. “Se prima ...

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - fanpage : Caso Denise Pipitone. C'è grande attesa per i risultati del test del DNA. Il legale esprime l'irritazione della fam… - repubblica : ?? Caso Denise Pipitone, il legale della madre: 'Se non ci danno prima il test del Dna della ragazza russa non andia… - _Bitw_n_10 : sono teso per il test del DNA di denise pipitone anche se fossi in lei manterrei il cognome russo perché pipitone fa davvero cagare - sisterbutellaa : RT @MichelaGallo20: Ma vi immaginate se fosse davvero lei Denise Pipitone? Riuscite solo ad immaginarlo? No perché a me scendono le lacrime… -