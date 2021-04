Denise Pipitone | slittano le registrazioni della tv russa La madre | «Ricatto mediatico»

(Di lunedì 5 aprile 2021) Olesja Rostova Una importante novità sul caso disarebbe dovuta arrivare proprio questo pomeriggio nel corsotrasmissione ????? ??????? (Pust’ govoryat) che avrebbe dovuto rivelare il gruppo sanguigno di Olesja Rostova, la giovane donna rapita da piccola che vuole scoprire le proprie origini. A Mosca, tuttavia, hanno deciso di rinviare a domani (messa in onda: mercoledì) lepuntata per ragioni che, stando a quanto trapela dalla Russia, sarebbero legate ad un’indisponibilitàRostova. La tensione, dunque, cresce e la sensazione che la tvvoglia cavalcare il caso, ormai diventato internazionale, è forte. Comprensibile lo sdegnofamiglia che si affida all’avvocato Franzitta per commentare ...

Momenti di tensione per il caso Denise Pipitone, la televisione russa rinvia il programma che avrebbe dovuto dare i risultati del dna, ecco perché ...Mazara del Vallo (Trapani) - Conto alla rovescia per gli esiti del test sul gruppo sanguigno di Olesya Rostov, la ragazza russa che potrebbe essere la piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del ...