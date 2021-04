Denise Pipitone, l’avvocato di Piera Maggio: “Non vogliamo farci ricattare dalla tv russa” (Di lunedì 5 aprile 2021) l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale della madre di Denise Pipitone Piera Maggio, in un’intervista rilasciata oggi all’AdnKronos va all’attacco della tv russa Primo Canale (Pervyj kanal). Che stasera alle 18,45 trasmetterà i risultati del test sanguigno su Olesya Rostova. “Siamo stati trascinati dalla tv russa in un circo mediatico”, dice. E fa sapere di essere pronto a trasmettere gli atti alla procura di Marsala. Denise Pipitone, l’avvocato di Piera Maggio: “Non vogliamo farci ricattare dalla tv russa Primo Canale” “Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 aprile 2021)Giacomo Frazzitta, legale della madre di, in un’intervista rilasciata oggi all’AdnKronos va all’attacco della tvPrimo Canale (Pervyj kanal). Che stasera alle 18,45 trasmetterà i risultati del test sanguigno su Olesya Rostova. “Siamo stati trascinatitvin un circo mediatico”, dice. E fa sapere di essere pronto a trasmettere gli atti alla procura di Marsala.di: “NontvPrimo Canale” “Nonsottoporci a un ricatto mediatico da ...

