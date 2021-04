Denise Pipitone, la mamma: "No al ricatto della tv russa. Vogliamo prima il risultato dei test su Olesya" (Di lunedì 5 aprile 2021) In effetti sa tanto di tivù spazzatura. Si spera di no, ma l'andazzo è quello. "Non Vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa. Se prima della trasmissione non ci faranno avere ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) In effetti sa tanto di tivù spazzatura. Si spera di no, ma l'andazzo è quello. "Nonsottoporci a unmediatico da partetv. Setrasmissione non ci faranno avere ...

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - repubblica : ?? Caso Denise Pipitone, il legale della madre: 'Se non ci danno prima il test del Dna della ragazza russa non andia… - StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - lifestyleblogit : Denise Pipitone, la famiglia: 'No al ricatto della tv russa' - - IsabellaDaragon : RT @ilgiornale: L'avvocato della madre di Denise Pipitone vuole i dati del gruppo sanguigno e del Dna della ragazza russa, altrimenti non a… -