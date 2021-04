Denise Pipitone, il legale della madre: “No a ricatto mediatico dalla tv russa. Senza esito del test del Dna non parteciperemo alla trasmissione” (Di lunedì 5 aprile 2021) Nessuna partecipazione alla trasmissione televisiva russa “Lasciali parlare“, e quindi nessun confronto con Olesya Rostova, finché l’emittente non invierà la documentazione relativa al test del Dna fatto alla giovane ragazza in cerca della mamma che pochi giorni fa ha riaperto il caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004. È quanto ha deciso l’avvocato Giacomo Frazzitta, il legale che assiste e parla anche a nome di Piera Maggio, mamma della piccola Denise. “Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa”, ha detto l’avvocato. I risultati del test del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Nessuna partecipazionetelevisiva“Lasciali parlare“, e quindi nessun confronto con Olesya Rostova, finché l’emittente non invierà la documentazione relativa aldel Dna fattogiovane ragazza in cercamamma che pochi giorni fa ha riaperto il caso di, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004. È quanto ha deciso l’avvocato Giacomo Frazzitta, ilche assiste e parla anche a nome di Piera Maggio, mammapiccola. “Non vogliamo sottoporci a unda partetv”, ha detto l’avvocato. I risultati deldel ...

