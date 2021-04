Denise Pipitone e Olesya, slitta tutto a domani: famiglia contro tv russa “No a ricatto mediatico!” (Di lunedì 5 aprile 2021) Era attesa per questo pomeriggio la svolta sul caso Denise Pipitone, ed invece slitta ancora. Dovremo attendere domani per scoprire se la bambina scomparsa dalla Sicilia 17 anni fa è davvero la 21enne russa Olesya Rostova o se si tratta dell’ennesimo buco nell’acqua. A Mosca la decisione è stata quella di rinviare a domani la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 aprile 2021) Era attesa per questo pomeriggio la svolta sul caso, ed inveceancora. Dovremo attendereper scoprire se la bambina scomparsa dalla Sicilia 17 anni fa è davvero la 21enneRostova o se si tratta dell’ennesimo buco nell’acqua. A Mosca la decisione è stata quella di rinviare ala... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - repubblica : ?? Caso Denise Pipitone, il legale della madre: 'Se non ci danno prima il test del Dna della ragazza russa non andia… - fanpage : Caso Denise Pipitone. C'è grande attesa per i risultati del test del DNA. Il legale esprime l'irritazione della fam… - stellamarina2 : RT @RominaLa_Mantia: Barbara D'Urso è infuriata per il comportamento della TV russa sul caso Denise Pipitone. 'È assurdo spettacolarizzare… - francescoramett : RT @stanzaselvaggia: Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di piet… -