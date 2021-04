Denise: legale madre, no ricatto mediatico da Tv russa (Di lunedì 5 aprile 2021) "Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa. Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya e dell'eventuale test ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 aprile 2021) "Non vogliamo sottoporci a unda parte della tv. Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya e dell'eventuale test ...

