Dear John: le differenze principali tra film e libro (Di lunedì 5 aprile 2021) Dear John è un adattamento cinematografico del romanzo di Nicholas Sparks intitolato Ricordati di guardare la luna, anche se ci sono molte differenze tra libro e film. Dear John, una pellicola del 2010 diretto da Lasse Hallström, è un adattamento cinematografico del romanzo di Nicholas Sparks, Ricordati di guardare la luna, anche se ci sono molte differenze tra libro e film, e racconta la storia d'amore tra John Tyree e Savannah Lynn Curtis, interpretati da Channing Tatum e Amanda Seyfried. Nel libro Alan è il fratello di Tim, non suo figlio, e quest'ultimo è affetto da melanoma, non ha la leucemia. Sempre nel libro, Savannah rivela di essere stata quasi violentata ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 aprile 2021)è un adattamento cinematografico del romanzo di Nicholas Sparks intitolato Ricordati di guardare la luna, anche se ci sono moltetra, una pellicola del 2010 diretto da Lasse Hallström, è un adattamento cinematografico del romanzo di Nicholas Sparks, Ricordati di guardare la luna, anche se ci sono moltetra, e racconta la storia d'amore traTyree e Savannah Lynn Curtis, interpretati da Channing Tatum e Amanda Seyfried. NelAlan è il fratello di Tim, non suo figlio, e quest'ultimo è affetto da melanoma, non ha la leucemia. Sempre nel, Savannah rivela di essere stata quasi violentata ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Dear John: le differenze principali tra film e libro - heldatassi : Mia madre ha deciso di guardare insieme Dear John, così appena Savannah ha detto “sto morendo, John. Mi mancherai,… - GretaSmara : non io che finirò come al solito in lacrime Grazie @CieloTV per aver deciso di trasmettere Dear John - bl4ncacms : comunque dear john mi fa sempre piangere da quando sono fidanzata con un militare che ???? - sweetsscreature : ora inizia dear john e io già sto piangendo -