Deal With It – Stai al gioco: anticipazioni prima puntata (Di lunedì 5 aprile 2021) Deal With It – Stai al gioco, torna stasera, 5 aprile, con un nuovo ciclo di puntate sul canale Nove. (Instagram)Gabriele Corsi, torna sul Nove con una nuova serie di puntate di Deal With It – Stai al gioco, il fortunato programma prodotto da Banijay Italia in cui i concorrenti, pur di vincere la cifra di 2 mila euro, organizzano scherzi terribili ai propri conoscenti. Anche quest’anno, la lista dei vip che aiuteranno i partecipanti è lunga e inaspettata. Per conoscerli tutti, questa sera, 5 aprile, sintonizzatevi alle 20.25 sul canale Nove. Leggi anche -> Tess Masazza, chi è la blogger di Insopportabilmente Donna anticipazioni ‘Deal With It – Stai al ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 aprile 2021)It –al, torna stasera, 5 aprile, con un nuovo ciclo di puntate sul canale Nove. (Instagram)Gabriele Corsi, torna sul Nove con una nuova serie di puntate diIt –al, il fortunato programma prodotto da Banijay Italia in cui i concorrenti, pur di vincere la cifra di 2 mila euro, organizzano scherzi terribili ai propri conoscenti. Anche quest’anno, la lista dei vip che aiuteranno i partecipanti è lunga e inaspettata. Per conoscerli tutti, questa sera, 5 aprile, sintonizzatevi alle 20.25 sul canale Nove. Leggi anche -> Tess Masazza, chi è la blogger di Insopportabilmente DonnaIt –al ...

Advertising

qn_lanazione : 'Deal With It - Stai al gioco', gli scherzi di Gabriele Corsi sbarcano a Firenze #DealWithIt - bellicapelli15 : Deal With It – Stai al gioco, anticipazioni prima puntata 5 aprile 2021 - cobiegom : Il modo in cui Yoojung ha taggato tutti i ragazzi mentre Haerim la pagina ufficiale FJDJSKSOSOS Yoojung ha proprio… - MMastrantuono : RT @tvblogit: Deal With It – Stai al gioco, anticipazioni prima puntata 5 aprile 2021 - SerieTvserie : Deal With It – Stai al gioco, anticipazioni prima puntata 5 aprile 2021 -