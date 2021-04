Daydreamer | anticipazioni 6 aprile | il nuovo lavoro di Emre

(Di lunedì 5 aprile 2021)prenderà una decisione molto importante per il suo futuro e quello di Leyla a. Leinerenti la puntata in onda domani 6, rivelano che il minore dei Divit insoddisfatto delall'autosalone, deciderà di licenziarsi e poi convincerà Leyla a fare la stessa cosa per poi intraprendere una nuova attività insieme in campo musicale. Nel frattempo, inizieranno le riprese dello spot pubblicitario e Can assumerà la direzione dei lavori dando indicazioni a tutti, ma si ritroverà a dover sedare alcuni piccoli battibecchi sorti tra i vari attori., spoiler 6: Can dà indicazioni a tutti durante le riprese dello spot Sanem e tutti i membri della Fikri Harika, dopo aver trovato lo slogan ed il nome del marchio, si ...

Advertising

Piaascione94 : RT @redazionetvsoap: #daydreamer #anticipazioni Già pronti per il serale del #14aprile? - redazionetvsoap : #daydreamer #anticipazioni Già pronti per il serale del #14aprile? - MENUETTOit : #Food e #Music: DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata 5 aprile: Nihat si sente male? - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni 6 aprile 2021: Emre e Leyla prendono una decisione shock - #Daydreamer #Anticipazioni… - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 6 aprile: il colpo di testa di Leyla e Emre -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

... mercoledì 14 apriletornerà in via eccezionale ad avere un puntatone speciale in prima ...Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte lePer conoscere come va a finire non rimane che guardare la puntata di" le ali del sogno martedì 6 aprile 2021 alle 15,40 circa sulla rete ammiraglia del Biscione, subito dopo le fasce ...Martedì 6 aprile a DayDreamer, Emre e Leyla decidono di aprire una nuova attività nel campo musicale, dopo essersi licenziati dai rispetti impieghi ...Dopo quasi un anno, in Italia le romantiche vicende di Daydreamer – le ali del sogno iniziano pian piano a dirigersi verso il capolinea. Eh sì, non manca tantissimo al finale della soap turca che così ...