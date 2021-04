Daydreamer | anticipazioni 5-9 aprile | Nihat si sente male

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ledirelative agli episodi in onda dal 5 al 9ci riservano numerosi colpi di scena. Nel dettaglio, vedremo che Yigit metterà nei guai Sanem, mentreavrà un malore. Novità anche per Leyla ed Emre, che decideranno di licenziarsi dal lavoro., trame 5-9: tutto pronto per lo spot di Deren In, sarà tutto pronto per lo spot delle creme di Sanem. Deren chiederà a Can e Sanem di andare in città per scegliere i costumi adatti per ricreare l’atmosfera dell’antico Egitto. Emre intanto, non sarà soddisfatto del lavoro in concessionaria e vorrà un futuro diverso sia per lui che per Leyla.: Leyla ed Emre si licenziano Nel corso delle prossime puntate di ...