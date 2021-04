Daniela Martani è l’eliminata della settima puntata de “L’Isola Dei Famosi” (Di lunedì 5 aprile 2021) che ha visto la l’ex gieffina sconfitta al televoto da Drusilla Gucci. Daniela Martani eliminata da “L’Isola Dei Famosi” sbarca a Playa Esperanza Francesca Lodo, leader della settimana, si è aggiudicata “Il bacio di Giuda” dell’eliminata e con esso la prima nomination della serata. La Martani sigilla questo gesto il rapporto conflittuale tra le due donne giunto al culmine negli ultimi giorni. Nella prova leader…. Questa puntata ha visto l’ingresso tra i naufraghi delle new entry: l’ex sciatrice Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti, che si sono unite al gruppo poco dopo che l’ex gieffina ha abbandonato la Palapa. Daniela Martani arriva su Playa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) che ha visto la l’ex gieffina sconfitta al televoto da Drusilla Gucci.eliminata da “Dei” sbarca a Playa Esperanza Francesca Lodo, leaderna, si è aggiudicata “Il bacio di Giuda” dele con esso la prima nominationserata. Lasigilla questo gesto il rapporto conflittuale tra le due donne giunto al culmine negli ultimi giorni. Nella prova leader…. Questaha visto l’ingresso tra i naufraghi delle new entry: l’ex sciatrice Isolde Kostner e la moBeatrice Marchetti, che si sono unite al gruppo poco dopo che l’ex gieffina ha abbandonato la Palapa.arriva su Playa ...

