Da Torino: sfida contro il Napoli decisiva per Pirlo e Agnelli lavora per Allegri (Di lunedì 5 aprile 2021) Tuttosport fa trapelare una notizia inerente alla situazione di Pirlo: Juve – Napoli sarà decisiva. Pirlo naviga in acque profonde ormai, dopo essere stati battuti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 aprile 2021) Tuttosport fa trapelare una notizia inerente alla situazione di: Juve –sarànaviga in acque profonde ormai, dopo essere stati battuti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DilectisG : RT @Napoli_Report: Mentre a Napoli c’è chi si lamenta dei 3 gol subiti contro il #Crotone senza pensare ai 3 punti vinti (dati per scontati… - sportli26181512 : La Juve si allena a Pasqua: testa al Napoli: La formazione bianconera di Pirlo subito al lavoro dopo il 2-2 con il… - LaStampa : Spesa a casa all’ultimo minuto, il delivery lancia un’altra sfida - Daniele91Nap : RT @Napoli_Report: Mentre a Napoli c’è chi si lamenta dei 3 gol subiti contro il #Crotone senza pensare ai 3 punti vinti (dati per scontati… - TOSADORIDANIELA : RT @Napoli_Report: Mentre a Napoli c’è chi si lamenta dei 3 gol subiti contro il #Crotone senza pensare ai 3 punti vinti (dati per scontati… -