Da sfida scudetto a spareggio Champions | Juve - Napoli apre la volata

(Di lunedì 5 aprile 2021) Quella della scorsa stagione non era stata la miglior versione degli ultimi anni né dellané del. Eppure, come spesso in questo decennio, i trofei italiani se li erano spartiti loro: ...

Eppure, come spesso in questo decennio, i trofei italiani se li erano spartiti loro:a Sarri, Coppa Italia a Gattuso. Juventus - Napoli alla terza giornata sarebbe stata unaper il ...... i padroni di casa s'impongono per 3 a 1 e per la prima volta si portano in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff. Mercoledì 7 aprile i gialloblù saranno costretti a vincere gara ...Il Milan e' una sorpresa li' davanti, non se l'aspettava nessuno a lottare per il primo posto anche se ritengo che ormai il discorso scudetto sia chiuso ... Contro la Juventus sfida decisiva per ...Ora sarà sfida a Novara: Gara 1 fuori casa mercoledì 7 aprile ... Finale tutto delle rosablù, brave a chiudere set, 25-15 e gara 3-1, volando in Semifinale Scudetto.