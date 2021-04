Da Palermo a Singapore fino al Brasile | ascesa e caduta di Calvaruso | il boss imprenditore Nella carte la nuova mappa di Cosa nostra | “A Brancaccio comandano sempre i Graviano”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Dal quartiere di, Pagliarelli, al resto d’Italia e poi del mondo. Tutto mantenendo la guida di, dopo essere subentrato a Settimo Mineo che nel 2018 era stato messo in carcere, fermato mentre ricostituiva la cupola. Ma è la Santa Pasqua da passare in famiglia a spingere il neo capo mandamento di Pagliarelli, Giuseppe, a rientrare in Sicilia. Occasione intercettata dai Carabinieri che lo hanno arrestato all’aeroporto Falcone Borsellino. Un arresto che adesso svela la capacità della mafia palermitana di “allargare” i propri affari. E traccia un percorso intercontinentale., Riccione,e Natal: sono questi i punti dellaripercorsi da. Bisogna andare a ritroso, cominciando dall’ultima ...

è stato arrestato all'aeroporto il nuovo boss di Cosa Nostra, Giuseppe Calvaruso, che gestiva affari daal Brasile. Il Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra , su ...Il clan puniva rapine non autorizzate Dall'inchiesta della dda diche ha sradicato dal ... In particolare Calvaruso avrebbe fatto affari con un cittadino diinteressato a investire ...Emerge dall’inchiesta della dda di Palermo che oggi ha portato al fermo di boss e gregari ... In particolare Calvaruso avrebbe fatto affari con un cittadino di Singapore interessato a investire grossi ...tanto che riuscì a mettersi in contatto con un imprenditore di Singapore circa l’acquisto di alcuni palazzi situati nel centro di Palermo. Alcuni affari andarono anche a buon fine. I ...