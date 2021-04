Da domani torna la mappa dei colori dopo il lockdown nazionale di Pasqua. Ecco cosa cambierà nelle regioni (Di lunedì 5 aprile 2021) Oggi finisce l’ultimo dei tre giorni di “lockdown” per le festività Pasquali e da domani torna la mappa dei colori. Due regioni e una Provincia cambiano colore e dal rosso passano dal rosso all’arancione. Si tratta di Veneto, Marche e Provincia di Trento. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 2 aprile scorso, ha firmato due nuove ordinanze che entreranno in vigore a partire da domani. La prima conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per le regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. La seconda ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Oggi finisce l’ultimo dei tre giorni di “” per le festivitàli e daladei. Duee una Provincia cambiano colore e dal rosso passano dal rosso all’arancione. Si tratta di Veneto, Marche e Provincia di Trento. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 2 aprile scorso, ha firmato due nuove ordinanze che entreranno in vigore a partire da. La prima conferma per ulteriori quindici giorni la permanenza in zona rossa per leCalabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. La seconda ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le ...

