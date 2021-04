Da domani l'Italia torna "bicolore": Calabria rimane rossa, Sicilia diventa arancione (Di lunedì 5 aprile 2021) Da domani, martedì 6 aprile, termina la zona rossa entrata in vigore in tutta Italia per le festività pasquali. Le singole Regioni saranno sottoposte, quindi, alle restrizioni previste in base al colore... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 aprile 2021) Da, martedì 6 aprile, termina la zonaentrata in vigore in tuttaper le festività pasquali. Le singole Regioni saranno sottoposte, quindi, alle restrizioni previste in base al colore...

Advertising

Tg3web : Italia interamente in rosso anche nel lunedì di Pasquetta. La giornata delle tradizionali gite fuori porta segnata… - RadioRadicale : ?? Speciale #Trapani #intercettazioni #giornalisti dalle 18:00. In diretta con Scandura: Alessandro Gamberini (giur… - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - peoplepubit : Calabria, Campania, ER, FVG, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, VDA: sono le regioni che da domani saranno in… - TgrRai : #COVID19, da domani #Marche in #zonaarancione, fino a questa sera in vigore le restrizioni della #zonarossa come in… -