Curling, Mondiali maschili Calgary 2021: l'Italia batte la Svizzera (Di martedì 6 aprile 2021) A Calgary, l'Italia batte la Svizzera per 4-3 nell'undicesima sessione del robin round del Mondiale 2021 di Curling. Sul ghiaccio canadese gli azzurri vincono un match sulla carta ostico contro gli elvetici e salgono a quota quattro vittorie in sei gare disputate. Questo risultato permette alla nazionale di agganciare diverse rivali. Dopo i primi due end senza punti, nel terzo end arriva il primo punto dell'Italia che si vede però pareggiare poco dopo dall'ottima giocata di Schwarz per la promozione (1-1). Dopo un altro end senza punti, si sono susseguiti due vantaggi Italia prontamente pareggiati. Nel decimo e decisivo end è arrivato il punto degli azzurri che chiudono il match. SportFace.

