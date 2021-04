Curling, Mondiali 2021: l’Italia ko contro il Giappone 5-2 a Calgary, l’obiettivo olimpico si complica (Di lunedì 5 aprile 2021) E’ arrivata una sconfitta, la seconda, per l’Italia maschile del Curling impegnata nei Mondiali 2021, di scena nella bolla canadese di Calgary. Gli azzurri, dopo aver travolto la Germania per 9-3, nella nottata italiana (03.00) si sono dovuti arrendere al Giappone, uscito vittorioso dalla sfida per 5-2. contro la compagine nipponica, l’Italia scesa sul ghiaccio con Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e Joel Retornaz non ha trovato le giuste contromisure, subendo nei primi quattro end un 3-0. Nel sesta ripresa Retornaz e compagni hanno cercato di riprendere le fila del discorso con un parziale di 2-0, ma la chiosa è stata poi favorevole ai Giapponesi che nella fase decisiva hanno portato lo score sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) E’ arrivata una sconfitta, la seconda, permaschile delimpegnata nei, di scena nella bolla canadese di. Gli azzurri, dopo aver travolto la Germania per 9-3, nella nottata italiana (03.00) si sono dovuti arrendere al, uscito vittorioso dalla sfida per 5-2.la compagine nipponica,scesa sul ghiaccio con Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e Joel Retornaz non ha trovato le giustemisure, subendo nei primi quattro end un 3-0. Nel sesta ripresa Retornaz e compagni hanno cercato di riprendere le fila del discorso con un parziale di 2-0, ma la chiosa è stata poi favorevole aisi che nella fase decisiva hanno portato lo score sul ...

