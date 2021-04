Cristiano Malgioglio confessa il dramma del passato: “Avevo una sofferenza dentro di me” (Di lunedì 5 aprile 2021) Nell’ultima puntata andata in onda di Domenica In tra gli ospiti in studio era presente anche Cristiano Malgioglio. Il cantante ha deciso di raccontarsi a cuore aperto nel salotto della sua amica Mara Venier. E ripercorrendo la sua vita e la sua carriera, per l’ex gieffino è stato impossibile non parlare anche del difficile periodo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 aprile 2021) Nell’ultima puntata andata in onda di Domenica In tra gli ospiti in studio era presente anche. Il cantante ha deciso di raccontarsi a cuore aperto nel salotto della sua amica Mara Venier. E ripercorrendo la sua vita e la sua carriera, per l’ex gieffino è stato impossibile non parlare anche del difficile periodo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

WTruniger : @cippiriddu Un po' come se Cristiano Malgioglio andasse a donne... ?? - zazoomblog : Domenica In Cristiano Malgioglio e la malattia: “sono stato preso in tempo” - #Domenica #Cristiano #Malgioglio - gianlu_79 : RT @gianlu_79: @DomenicaIn - II° PARTE (15:01-17:06) Prof. FRANCESCO LE FOCHE 15:23 19,28% 2.737.000; CRISTIANO MALGIOGLIO 15:45 18,15% 2… - gianlu_79 : @DomenicaIn - II° PARTE (15:01-17:06) Prof. FRANCESCO LE FOCHE 15:23 19,28% 2.737.000; CRISTIANO MALGIOGLIO 15:45… - infoitcultura : Cristiano Malgioglio e la scoperta del tumore: il racconto del paroliere -