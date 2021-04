Criscitiello, Napoli: “Tra ADL e Gattuso è finita da tempo, via anche Giuntoli, c’è un nome per il nuovo DS” (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Napoli pensa al futuro, con Giuntoli e Gattuso che potrebbero essere tra i primi ad essere rimpiazzati Michele Criscitiello parla del futuro del Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilpensa al futuro, conche potrebbero essere tra i primi ad essere rimpiazzati Micheleparla del futuro del… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

tanins07 : @SpudFNVPN Oggi Criscitiello scrive che il Napoli sia interessato a Petrachi come nuovo Ds. Ti risulta? - areanapoliit : Criscitiello: 'Rivoluzione Napoli! Gattuso e Giuntoli via, Petrachi in pole' - cn1926it : #Criscitiello: “Chi parla di #Gattuso verso #Monza inventa fantasie” - Fiorentinanews : #Criscitiello: 'Chi parla di #Gattuso al Monza inventa fantasie ma il #Napoli potrebbe lasciare anche #Giuntoli, ch… -