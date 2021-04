Covid | Visco | ripresa economica dipende dalle campagne vaccinali

(Di lunedì 5 aprile 2021) Per sostenere la"Lo strumento principale che abbiamo al momento non è nè monetario nè fiscale ma sono le vaccinazioni". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio,...

Advertising

News24Italy : #Covid, Visco: 'Ritmo irregolare vaccinazioni più grande minaccia a ripresa globale' - VELOSPORT1960 : 'Non rimuovere troppo presto le misure di sostegno' - zazoomblog : Covid Visco: “Ritmo irregolare vaccinazioni più grande minaccia a ripresa globale” - #Covid #Visco: #“Ritmo… - zazoomblog : Covid Visco: Ritmo irregolare vaccinazioni più grande minaccia a ripresa globale - #Covid #Visco: #Ritmo… - zazoomblog : Covid Visco: Ritmo irregolare vaccinazioni più grande minaccia a ripresa globale - #Covid #Visco: #Ritmo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Visco

Adnkronos

Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, in un'intervista al Financial Times."Dobbiamo mantenere una stretta collacorazione internazionale nell'ambito del G20 - avverte- ...... ha affermato che "il ritmo irregolare con cui i Paesi vaccinano la popolazione contro il- 19 è la più grande minaccia per una ripresa economica globale".lancia così un allarme rispetto ...Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, in un’intervista al Financial Times, ha affermato che “il ritmo irregolare con cui i Paesi vaccinano la popolazione contro il Covid-19 è la più grand ...È Pasqua e, nonostante le buone intenzioni, le vaccinazioni nel Lazio vanno a velocità ridotta. Infatti, nel primo pomeriggio di oggi, scrive Leggo, al Policlinico universitario di Tor Vergata è avven ...