Covid | ultime notizie Terapie intensive | 14 regioni sopra la soglia d’allarme

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 aprile 2021), ledi oggi 5 aprile 2021 in Italia e nel mondoOGGI – Dopo la Pasqua in zona rossa, anche nella giornata di Pasquetta gli italiani dovranno rispettare su tutto il territorio nazionale le restrizioni più severe per limitare la diffusione del virus qui tutte le misure in vigore. Intanto continua la campagna di vaccinazione Qui i dati in tempo reale. Di seguito tutte lesul-19 di oggi, lunedì 5 aprile, aggiornate in tempo reale. ?: LA DIRETTA Ore 07.00 –, 14la...