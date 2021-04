Covid Toscana, oggi 981 contagi: dati bollettino 5 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 981 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 5 aprile. Si registrano altri 24 morti. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 168.023 (82,9% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 9.112 tamponi molecolari e 1.405 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,3% è risultato positivo. Sono invece 4.470 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 29.224, -0,01% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.948 (60 in più rispetto a ieri), di cui 282 in terapia intensiva (8 in più). Sono ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 981 i nuovidi Coronavirus insecondo ideldi, 5. Si registrano altri 24 morti. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 168.023 (82,9% dei casi totali).sono stati eseguiti 9.112 tamponi molecolari e 1.405 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,3% è risultato positivo. Sono invece 4.470 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono29.224, -0,01% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.948 (60 in più rispetto a ieri), di cui 282 in terapia intensiva (8 in più). Sono ...

Advertising

TgrRaiToscana : Sono 981 i nuovi casi di #Covid oggi in #Toscana contro i 1600 di ieri, ma soltanto 10.517 sono stati i tamponi pr… - SalvatoreMerlo : Se una regione, tipo la Toscana, non vaccina quelli che rischiano di morire di covid. E quelli poi in effetti muoio… - LenaPoros : RT @TgrRaiToscana: Sono 981 i nuovi casi di #Covid oggi in #Toscana contro i 1600 di ieri, ma soltanto 10.517 sono stati i tamponi process… - zazoomblog : Covid Toscana oggi 981 contagi: dati bollettino 5 aprile - #Covid #Toscana #contagi: #bollettino - SIENANEWS : Nove persone positive e tre positive a bassa carica, che sono state poste in isolamento e dovranno ripetere il test… -