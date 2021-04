Covid Sicilia, oggi 909 contagi e 20 morti: bollettino 5 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 909 i nuovi casi oggi, 5 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 20 morti, che portano il totale a 4.717 dall’inizio dell’epidemia nella regione. Gli attuali positivi al momento sono 23.705. I dimessi e guariti sono 23.705. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 909 i nuovi casi, 5, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 20, che portano il totale a 4.717 dall’inizio dell’epidemia nella regione. Gli attuali positivi al momento sono 23.705. I dimessi e guariti sono 23.705. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - FBiasin : 'I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?'. 'Spalmiamoli un poco'. Così l'assessore alla Salute #Razza dice… - SiciliaTV : In aumento rapporto nuovi casi e tamponi, e cresce il dato dei pazienti ricoverati in ospedale.... #bollettino… - zazoomblog : Covid: in Sicilia 909 nuovi casi e 20 morti - #Covid: #Sicilia #nuovi #morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia Coronavirus: in 24 ore 296 decessi e 10.680 nuovi casi con 102.795 tamponi effettuati Sicilia Sono 909 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 7.561 tamponi processati, con una ...di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 804 nuovi casi di persone risultate positive al Covid - 19 (...

Donna 37enne pugliese positiva al Covid trasferita a Palermo Sarà ricoverata all'Ismett di Palermo una paziente pugliese di 37 anni, positiva al Covid e affetta da grave polmonite bilaterale, per la quale potrebbe essere eventualmente necessario ...in Sicilia si ...

Covid: in Sicilia nell'ultima settimana dati in crescita Agenzia ANSA Covid: in Sicilia 909 nuovi casi e 20 morti Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - Sono 909 i nuovi casi Covid in Sicilia e 20 i decessi. Il totale dei contagiati sale a 179.565, quello dei morti a 4.717. De nuovi positivi, 597 sono nella provincia ...

Coronavirus, il bollettino del 5 aprile in Sicilia: 909 i nuovi positivi Il bollettino di oggi lunedì 5 aprile, elaborato dal ministero della salute, riporta 909 nuovi positivi al coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.025 (ier ...

