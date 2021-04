Covid: si riunisce giunta straordinaria Palermo, si attendono misure per riapertura scuole (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “A causa del preoccupante andamento epidemiologico che continua a registrare dati allarmanti, oggi pomeriggio si è riunita, in via straordinaria, la giunta Comunale che ha chiesto al presidente della Regione Nello Musumeci misure più restrittive. Si resta, inoltre, in attesa di altre determinazioni da parte del governo regionale in tempo utile prima della riapertura delle scuole prevista per mercoledì 7 aprile. Se in merito non dovesse arrivare alcuna comunicazione, sarà il sindaco a dover prendere eventuali provvedimenti”. Lo rende noto l’assessore Paolo Petralia Camassa. “Inoltre la giunta è tornata a chiedere al governo nazionale e regionale interventi concreti di ristoro alle attività economiche conseguenti alle misure ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021), 5 apr. (Adnkronos) – “A causa del preoccupante andamento epidemiologico che continua a registrare dati allarmanti, oggi pomeriggio si è riunita, in via, laComunale che ha chiesto al presidente della Regione Nello Musumecipiù restrittive. Si resta, inoltre, in attesa di altre determinazioni da parte del governo regionale in tempo utile prima delladelleprevista per mercoledì 7 aprile. Se in merito non dovesse arrivare alcuna comunicazione, sarà il sindaco a dover prendere eventuali provvedimenti”. Lo rende noto l’assessore Paolo Petralia Camassa. “Inoltre laè tornata a chiedere al governo nazionale e regionale interventi concreti di ristoro alle attività economiche conseguenti alle...

