Covid | scoperta bisca clandestina in zona rossa | un denunciato a Trapani

(Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - I Carabinieri di Marsala () hanno scoperto unacon 15 persone, all'interno di una abitazione, in pienaun uomo. I Carabinieri della Stazione di Petrosino e del Norm di Marsala, impegnati in servizio di intensificazione del controllo del territorio durante festività pasquali, con l'ausilio di personale specializzato nel pilotaggio di droni hanno individuato, intorno alle ore 19 circa quando ancora la luce del sole permetteva una nitida visibilità, un'abitazione dove dall'alto si notava una gran quantità di auto parcheggiate e persone che entravano ed uscivano dall'edificio. Giunti sul posto in pochi attimi, gli equipaggi intervenuti, hanno potuto constatare la presenza di 15 persone che giocavano a carte e ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Con gli antinfiammatori, giù le ospedalizzazioni da Covid'. Il professor Remuzzi spiega la sua scoperta - fanpage : La scoperta. - Adnkronos : Nuova #variantecovid in Italia, mix di variante nigeriana e variante inglese: gli effetti. - benjamn_boliche : RT @fanpage: La scoperta. - pippoMR : ??La variante Eek riuscirebbe a sfuggire sia agli anticorpi generati da una precedente infezione Covid, che ai vacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scoperta

Laattirò l'attenzione di Derrick Rossi e Uur ahin: guarda caso coloro che di lì a poco ... mentre CureVac, azienda europea di biotecnologie impegnata nei test di un vaccino anti -, sta ...Grandi timori all'interno della comunità scientifica per ladi una nuova variante del coronavirus che, stando alle prime evidenze, sarebbe ... 12 dei 36 pazientihanno contratto la ...Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – I Carabinieri di Marsala (Trapani) hanno scoperto una bisca clandestina con 15 persone ... sono stati sanzionati per violazione normativa contenimento Covid-19. Oltre ai ...Dopo oltre un anno di restrizioni, è sempre più forte il desiderio di partire. Perché non prenotare un soggiorno all inclusive in un’isola caraibica grazie alle promozioni Covid-safe?