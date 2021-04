Covid: scoperta bisca clandestina in zona rossa, un denunciato a Trapani (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – I Carabinieri di Marsala (Trapani) hanno scoperto una bisca clandestina con 15 persone, all’interno di una abitazione, in piena zona rossa e denunciato un uomo. I Carabinieri della Stazione di Petrosino e del Norm di Marsala, impegnati in servizio di intensificazione del controllo del territorio durante festività pasquali, con l’ausilio di personale specializzato nel pilotaggio di droni hanno individuato, intorno alle ore 19 circa quando ancora la luce del sole permetteva una nitida visibilità, un’abitazione dove dall’alto si notava una gran quantità di auto parcheggiate e persone che entravano ed uscivano dall’edificio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – I Carabinieri di Marsala () hanno scoperto unacon 15 persone, all’interno di una abitazione, in pienaun uomo. I Carabinieri della Stazione di Petrosino e del Norm di Marsala, impegnati in servizio di intensificazione del controllo del territorio durante festività pasquali, con l’ausilio di personale specializzato nel pilotaggio di droni hanno individuato, intorno alle ore 19 circa quando ancora la luce del sole permetteva una nitida visibilità, un’abitazione dove dall’alto si notava una gran quantità di auto parcheggiate e persone che entravano ed uscivano dall’edificio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

