Covid, Salvini “L'obiettivo è riaprire ascoltando la scienza” (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “riaprire attività e tornare alla vita fin da aprile, ovunque i dati medici lo permettano, è obiettivo della Lega e speranza di milioni di italiani. Ascoltiamo la scienza, non l'ideologia che vede solo rosso”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “attività e tornare alla vita fin da aprile, ovunque i dati medici lo permettano, èdella Lega e speranza di milioni di italiani. Ascoltiamo la, non l'ideologia che vede solo rosso”. Lo dice il leader della Lega Matteo.(ITALPRESS).

Advertising

borghi_claudio : @boletusatanas @lameduck1960 Il suo pensiero è sempre stato chiaro, poi se come con la storia del PPE volete che og… - borghi_claudio : Da Borghi a Salvini la richiesta al governo è di rispettare gli italiani - LegaSalvini : SCONTRO TRA #SALVINI E SPERANZA SULLE RIAPERTURE - Tele_Nicosia : Covid, Salvini “L’obiettivo è riaprire ascoltando la scienza” - roberto2_lamela : RT @StefanoCalda: Scusa Salvini, non è che potresti fare il tifo per il covid? -