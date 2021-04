Covid, Salvini “L’obiettivo è riaprire ascoltando la scienza” (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “riaprire attività e tornare alla vita fin da aprile, ovunque i dati medici lo permettano, è obiettivo della Lega e speranza di milioni di italiani. Ascoltiamo la scienza, non l’ideologia che vede solo rosso”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “attività e tornare alla vita fin da aprile, ovunque i dati medici lo permettano, è obiettivo della Lega e speranza di milioni di italiani. Ascoltiamo la, non l’ideologia che vede solo rosso”. Lo dice il leader della Lega Matteo.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

