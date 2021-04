Covid: Policlinico Messina, legale colpito da trombosi è gravissimo (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – Non è morto, come detto in un primo momento dal Policlinico di Messina, ma è in gravissime condizioni, l’avvocato Mario Turrisi di 45 anni di Tusa. Lo fa sapere il Policlinico di Messina. L’uomo è ricoverato per una emorragia cerebrale ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Ieri si era sentito male in seguito a una trombosi. Nei giorni scorsi aveva avuto somministrato il vaccino Astrazeneca. Ma dopo la somministrazione aveva iniziato a sentirsi male. Ieri il peggioramento improvviso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – Non è morto, come detto in un primo momento daldi, ma è in gravissime condizioni, l’avvocato Mario Turrisi di 45 anni di Tusa. Lo fa sapere ildi. L’uomo è ricoverato per una emorragia cerebrale ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Ieri si era sentito male in seguito a una. Nei giorni scorsi aveva avuto somministrato il vaccino Astrazeneca. Ma dopo la somministrazione aveva iniziato a sentirsi male. Ieri il peggioramento improvviso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Pietro_Otto : RT @BarbaraRaval: #VaccinoAntiCovid Messina:. in gravissime condizioni giovane avvocato. Segnalazione AIFA. Trombosi diffusa. https://t.c… - TV7Benevento : Covid: Policlinico Messina, legale colpito da trombosi è gravissimo... - fossefesta : Giovane avvocato in gravissime condizioni, aveva fatto il vaccino: scatta la segnalazione all'Aifa - nuvolar97330681 : RT @BarbaraRaval: #VaccinoAntiCovid Messina:. in gravissime condizioni giovane avvocato. Segnalazione AIFA. Trombosi diffusa. https://t.c… - pbrex668 : RT @SapereeunDovere: Giovane avvocato in gravissime condizioni, aveva fatto il vaccino: scatta la segnalazione all'Aifa -