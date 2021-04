Covid | pioggia di sanzioni a Napoli e provincia durante la Pasqua

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono state 105 le persone sanzionate ieri dai carabinieri del comandole diin città per mancato rispetto delle normative anti. I militari stanno presidiando il territorio con pattuglie e posti di blocco nei luoghi nevralgici (il lungomare, il bosco di Capodimonte, il centro storico, i quartieri Vomero e Posillipo) mentre a sorvegliare le coste provvedono le motovedette dei Carabinieri della compagniacentro. I controlli continueranno anche oggi e si avvarranno del monitoraggio fornito dai Carabinieri del nucleo Elicotteristi. Leelevate ieri hanno riguardato il mancato utilizzo della mascherina, la presenza non giustificata secondo quanto previsto dalle normative anti contagio e la residenza in altro comune.i ...

