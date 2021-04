Covid, oltre due milioni di famiglie italiane in povertà assoluta. E aumentano le bollette (Di lunedì 5 aprile 2021) Brutte sorprese per milioni di italiani che non sanno più come arrivare a fine mese. Se i nuovi poveri aumentano, le bollette fanno altrettanto. Secondo le stime dell’Istat – riferisce SkyTg24 – nel 2020 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono oltre 2 milioni. Sull’intera popolazione ben il 7,7% non sa cosa mettere in tavola né come pagare affitto e bollette. Nel 2019 la percentuale era del 6,4%. Ciò significa che a causa dell’emergenza Covid e della crisi economica che ne è seguita, nel 2020 le famiglie in condizione di povertà assoluta sono aumentate di 335 mila. Se ragioniamo in termini di individui e non di nuclei familiari, il quadro ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Brutte sorprese perdi italiani che non sanno più come arrivare a fine mese. Se i nuovi poveri, lefanno altrettanto. Secondo le stime dell’Istat – riferisce SkyTg24 – nel 2020 leinin Italia sono. Sull’intera popolazione ben il 7,7% non sa cosa mettere in tavola né come pagare affitto e. Nel 2019 la percentuale era del 6,4%. Ciò significa che a causa dell’emergenzae della crisi economica che ne è seguita, nel 2020 lein condizione disono aumentate di 335 mila. Se ragioniamo in termini di individui e non di nuclei familiari, il quadro ...

