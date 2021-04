Covid, oggi 10.680 nuovi casi e 296 morti: il bollettino del 5 aprile 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Covid Italia, bollettino oggi 5 aprile 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 10.680 Decessi: 296 Tamponi effettuati: 102.795 Terapie intensive: +33 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 570.096 casi totali: 3.678.944 Decessi: 111.326 Guariti: 2.997.522 In Italia oggi, lunedì 5 aprile 2021, si registrano 10.680 nuovi positivi e 296 morti. Ieri c’erano stati 18.025 nuovi casi e 326 morti. In totale sono stati effettuati 102.795 tamponi (ieri erano stati 250.933). Rispetto alle terapie intensive, sono 192 i nuovi ingressi (ieri erano stati 195) e 3.737 i ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 aprile 2021)Italia,, contagi, guariti Ultime 24 ore: 10.680 Decessi: 296 Tamponi effettuati: 102.795 Terapie intensive: +33 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 570.096totali: 3.678.944 Decessi: 111.326 Guariti: 2.997.522 In Italia, lunedì 5, si registrano 10.680positivi e 296. Ieri c’erano stati 18.025e 326. In totale sono stati effettuati 102.795 tamponi (ieri erano stati 250.933). Rispetto alle terapie intensive, sono 192 iingressi (ieri erano stati 195) e 3.737 i ...

