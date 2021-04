Covid, muore per emorragia cerebrale: aveva ricevuto il vaccino AstraZeneca (Di lunedì 5 aprile 2021) Alfie Borromeo A Genova un’insegnante di 32 anni è morta in seguito a una emorragia cerebrale. Anche se non c’è ad oggi un nesso causa-effetto con la somministrazione del vaccino anti-Covid, come riportato da Tgcom24, sabato scorso l’ospedale San Martino aveva segnalato il caso “di quadro trombotico ed emorragico cerebrale riferito a una insegnante di 32 anni vaccinata Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 5 aprile 2021) Alfie Borromeo A Genova un’insegnante di 32 anni è morta in seguito a una. Anche se non c’è ad oggi un nesso causa-effetto con la somministrazione delanti-, come riportato da Tgcom24, sabato scorso l’ospedale San Martinosegnalato il caso “di quadro trombotico ed emorragicoriferito a una insegnante di 32 anni vaccinata Impronta Unika.

Ultime Notizie dalla rete : Covid muore Infermiere muore per Covid nel giorno di Pasqua "Il collega Alberto Manfredi nel giorno di Pasqua ha perso la sua battaglia contro il Covid - 19 . Rimarrai sempre nei cuori degli infermieri della Rianimazione del Pronto Soccorso dove in 40 anni di ...

Pasqua tra arte, amore e libertà ... angosciato e soccombente dinanzi al rapido e impietoso diffondersi del Covid 19. Un anno dopo le ... Dio, infatti, non muore in Gesù Cristo! Dio domina ogni sepolcro di questa terra e ci comunica che la ...

Muore per malore sei ore dopo il vaccino, sarà eseguita l'autopsia Domani, martedì 6 aprile, sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause che hanno portato al decesso. L'uomo era stato vaccinato contro il Covid da poche ore e i familiari hanno richiesto ...

