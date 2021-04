Covid, ministro Speranza: stretta sui viaggi all'estero fino al 30 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha prorogato fino alla fine del mese le limitazioni disposte dall'ordinanza 30 marzo per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 aprile 2021) Ildella Salute Robertoha prorogatoalla fine del mese le limitazioni disposte dall'ordinanza 30 marzo per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici ...

Advertising

matteograndi : Infatti nessuno chiede una data. Forse il Covid diventerà endemico e non finirà mai. Chiediamo solo un ministro c… - matteograndi : Dopo le inquietanti parole del ministro @robersperanza “impossibile pianificare, il Covid non finisce per magia” ch… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicu… - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Covid, ministro Speranza stretta sui viaggi all’estero fino al 30 aprile #covid - corgi_lover : RT @MediasetTgcom24: Covid, ministro Speranza stretta sui viaggi all’estero fino al 30 aprile #covid -