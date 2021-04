Advertising

lifestyleblogit : Covid Marche, oggi 182 contagi: bollettino dati 5 aprile - - fisco24_info : Covid Marche, oggi 182 contagi: bollettino dati 5 aprile: Le news sull'emergenza Coronavirus della regione, che da… - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - COVID REGIONE: 182 NUOVI POSITIVI NELLE MARCHE, 19 NEL PICENO - - TV7Benevento : Covid Marche, oggi 182 contagi: bollettino dati 5 aprile... - CronacheMc : IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore positivo il 10,5% degli esami effettuati nel percorso nuove… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marche

ANCONA - Ultimo giorno di zona rossa nelleche da domani torneranno a colorarsi di arancione con i dati del Gores nella giornata di Pasquetta che confermano come ilsia ancora presente e che quindi è assolutamente vietato ...Da domani la vicina regionepassa arancione. In calo i contagi nel riminese Si contano 107 nuovi casi di contagio alnell'ultimo rilevamento in provincia di Rimini, con prevalenza dei ...Da martedì 6 aprile, come previsto dal nuovo decreto Covid, nel Paese tornerà anche la zona arancione. Dopo Pasqua e Pasquetta con il massimo livello di restrizioni, regole ad hoc per gli spostamenti ...Firenze, 5 aprile 2021 - La Toscana ha somministrato fino alle 10 del lunedì di Pasquetta 747.020 dosi di cui 530.879 prima dose e 216.141 seconda dose; gli over 80 vaccinati sono stati 228.994 di cui ...