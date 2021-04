Covid Liguria, 402 nuovi positivi e lieve aumento dei ricoveri (Di lunedì 5 aprile 2021) La La Liguria registra oggi 402 nuovi positivi al Covid dopo avere processato 2.571 tamponi molecolari e 1.330 tamponi antigenici rapidi. Il maggior numero di nuovi contagi è a Genova (199), gli altri ... Leggi su lanazione (Di lunedì 5 aprile 2021) La Laregistra oggi 402aldopo avere processato 2.571 tamponi molecolari e 1.330 tamponi antigenici rapidi. Il maggior numero dicontagi è a Genova (199), gli altri ...

Advertising

LaStampa : Coronavirus, grave un’insegnante al San Martino di Genova. I parenti: “Aveva fatto il vaccino AstraZeneca” - Agenzia_Ansa : Un altro focolaio di Covid-19 è emerso a Savona, questa volta all'interno di un convento di suore di clausura. Al m… - lavocedigenova : Covid: in Liguria sono 402 i nuovi positivi dei quali 210 a Genova e provincia - BiribissiBlog : #Liguria: che cosa cambia da domani, le disposizioni della regione dopo le vacanze di #Pasqua: - levante e #Genova… - UffPost : RT @benq_antonio: #Pasqua2021, oltre 110mila controlli in un giorno. In campo 70mila agenti, sanzioni da 400 euro in Liguria e' persino vi… -