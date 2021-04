Covid, le ultime news. Pasquetta blindata, da domani tornano i colori. DIRETTA (Di lunedì 5 aprile 2021) Schierati sul campo oltre 70mila agenti. Sarà un Lunedì dell'Angelo senza le classiche scampagnate per limitare assembramenti e contagi, come già avvenuto lo scorso anno. Da domani l'Italia sarà divisa di nuovo in colori - ma senza zone gialle fino alla fine di aprile - con Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento che passano in arancione. Ieri altre 326 vittime Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 aprile 2021) Schierati sul campo oltre 70mila agenti. Sarà un Lunedì dell'Angelo senza le classiche scampagnate per limitare assembramenti e contagi, come già avvenuto lo scorso anno. Dal'Italia sarà divisa di nuovo in- ma senza zone gialle fino alla fine di aprile - con Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento che passano in arancione. Ieri altre 326 vittime

Advertising

RaiNews : Iss: è 46 anni l'età media dei malati di #Covid nelle ultime 2 settimane - Agenzia_Ansa : Covid, sono 18.025 i positivi e 326 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività sale al 7,1%.… - repubblica : ?? Covid, 18.025 nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore e 326 morti - occhio_notizie : #Covid in Veneto: 649 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore - CronacheMc : IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore positivo il 10,5% degli esami effettuati nel percorso nuove… -