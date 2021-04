Covid, le news. Regioni: con miglioramento dati valutare aperture dal 20 aprile. DIRETTA (Di lunedì 5 aprile 2021) La posizione dei governatori che giovedì incontreranno il premier Mario Draghi in merito ai fondi Recovery e che nella stessa giornata si confronteranno col governo nella Stato-Regioni. Oltre 70mila agenti in campo, scampagnate vietate per limitare gli assembramenti. Da domani l'Italia sarà divisa di nuovo in colori - ma senza zone gialle fino alla fine di aprile - con Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento che passano in arancione. Ieri altre 326 vittime Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 aprile 2021) La posizione dei governatori che giovedì incontreranno il premier Mario Draghi in merito ai fondi Recovery e che nella stessa giornata si confronteranno col governo nella Stato-. Oltre 70mila agenti in campo, scampagnate vietate per limitare gli assembramenti. Da domani l'Italia sarà divisa di nuovo in colori - ma senza zone gialle fino alla fine di- con Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento che passano in arancione. Ieri altre 326 vittime

