Covid, le news. Il bollettino di oggi: 10.680 nuovi casi e 296 decessi. DIRETTA

Atteso il nuovo bollettino. Previsto giovedì l'incontro tra i governatori e il premier Mario Draghi in merito ai fondi Recovery. Nella stessa giornata si confronteranno col governo nella Stato-Regioni. A Pasquetta oltre 70mila agenti in campo per limitare gli assembramenti. Da domani l'Italia sarà divisa di nuovo in colori - ma senza zone gialle fino alla fine di aprile - con Marche, Veneto e Provincia Autonoma di Trento che passano in arancione

