Covid | le news Il bollettino di oggi | 10 680 nuovi casi e 296 decessi DIRETTA

(Di lunedì 5 aprile 2021) Crescono terapie intensive (+34) e ricoveri (+353). Previsto giovedì l'incontro tra i governatori e il premier in merito ai fondi Recovery. Nella stessa giornata si confronteranno col governo nella Stato-Regioni. Da domani l'Italia sarà divisa di nuovo in colori - ma senza zone gialle fino alla fine di aprile. Le regioni chiedono al governo di valutare aperture dal 20/4 se i dati lo consentiranno. Uk, dal 12 aprile riaprono i negozi, i ristoranti all'aperto e i parrucchieri

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Anche a causa di questa decisione, i casi di contagio e di morte persono ai massimi livelli da sei mesi, e il governo di Nuova Delhi è sotto accusa per avere messo in secondo piano la salvezza ...Lo scrive il giornale russo Izvestia, citato anche da altri media, che aggiunge che Navalny è stato anche sottoposto a tampone per verificare un'eventuale infezione da- 19. L'Izvestia cita un ...Scoppia la rivalità tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca nella settima puntata dell’Isola dei Famosi, lunedì 5 aprile 2021. Ma il ...Con l’inizio di marzo dovevano arrivare oltre 100mila dosi da AstraZeneca, invece il colosso anglosvedese - di quella partita tanto agognata - ne invierà poco più di 15mila.