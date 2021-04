Covid, la Serbia apre le sue vaccinazioni agli stranieri (Di lunedì 5 aprile 2021) La Serbia offre la possibilità di vaccinarsi gratuitamente ai cittadini stranieri. Una scelta fatta dal paese balcanico è diventato il secondo paese europeo per percentuali di dosi somministrate. In precedenza le frontiere serbe erano state aperte per la vaccinazione di cittadini dei paesi limitrofi. Ora l’apertura all’estero grazie alla notevole quantità di vaccini posseduti La Serbia e la vaccinazioni agli stranieri vaccinazioni, fonte ilpiccolo.geolocal.itGrazie ad accordi bilaterali stipulati in anticipo con le diverse case farmaceutiche la Serbia è il secondo paese europeo per percentuale di dosi somministrate dopo la Gran Bretagna. Infatti questi accordi hanno permesso alla Serbia di avere un numero maggiori di dosi da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Laoffre la possibilità di vaccinarsi gratuitamente ai cittadini. Una scelta fatta dal paese balcanico è diventato il secondo paese europeo per percentuali di dosi somministrate. In precedenza le frontiere serbe erano state aperte per la vaccinazione di cittadini dei paesi limitrofi. Ora l’apertura all’estero grazie alla notevole quantità di vaccini posseduti Lae la, fonte ilpiccolo.geolocal.itGrazie ad accordi bilaterali stipulati in anticipo con le diverse case farmaceutiche laè il secondo paese europeo per percentuale di dosi somministrate dopo la Gran Bretagna. Infatti questi accordi hanno permesso alladi avere un numero maggiori di dosi da ...

