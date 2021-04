Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e tabella 5 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) I dati della Protezione Civile sui contagi da coronavirus nelle regioni oggi, lunedì 5 aprile, con la tabella regione per regione. Le ultime news sui casi di Covid, tamponi e tasso di positività nell’ultimo giorno della Pasqua in zona rossa e alla vigilia del ritorno in zona arancione di alcune regioni, tra cui il Veneto. Sono 981 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 5 aprile. Si registrano altri 24 morti. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 168.023 (82,9% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 9.112 tamponi molecolari e 1.405 tamponi antigenici ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 aprile 2021) I dati della Protezione Civile suida coronavirus nelle, lunedì 5, con laregione per regione. Le ultime news sui casi di, tamponi e tasso di positività nell’ultimo giorno della Pasqua in zona rossa e alla vigilia del ritorno in zona arancione di alcune, tra cui il Veneto. Sono 981 i nuovidi Coronavirus in Toscana secondo i dati deldi, 5. Si registrano altri 24 morti. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 168.023 (82,9% dei casi totali).sono stati eseguiti 9.112 tamponi molecolari e 1.405 tamponi antigenici ...

Advertising

espressonline : Campagna vaccinale sbagliata: ecco perché solo in Italia si muore sempre di più di Covid. L'inchiesta esclusiva su… - g_falcomata : #???????????? è il #BorgodeiBorghi 2021. La perla del Tirreno ha vinto la competizione di @RaiTre ed è stata incoronata b… - MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - GioFaggionato : RT @Filippoteoldi: Con @GioFaggionato cerchiamo di spiegare e capire un po' meglio gli effetti del covid-19 sulla demografia in Italia e in… - StefanoSabati17 : RT @benq_antonio: #Pasqua2021, oltre 110mila controlli in un giorno. In campo 70mila agenti, sanzioni da 400 euro in Liguria e' persino vi… -